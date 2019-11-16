Netflix продовжив серіал "Відьмак" на другий сезон
Укрінформ
Стримінговий сервіс Netflix вирішив продовжити серіал "Відьмак" на другий сезон ще до виходу на екрани першого.
Про це повідомляє dt.ua.
"Пригода Геральта тільки починається. "Відьмак" продовжений на другий сезон", - повідомили у Netflix.
Очікується, що другий сезон серіалу буде складатися з восьми епізодів, головну роль у ньому також зіграє Генрі Кавілл.
Зйомки стартують вже в наступному році.
Нагадаємо, що перший сезон "Відьмака" вийде на Netflix 20 грудня.
Фото: Netflix.