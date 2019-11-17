Українці перемогли у Глобальному конкурсі інновацій в Сінгапурі
Укрінформ
Четверо українців стали переможцями Глобального конкурсу інновацій AIGC-2019, що пройшов у Сінгапурі.
Про це повідомив заступник директора з міжнародних відносин Малої академії наук України Євген Кудрявець у Facebook.
"Феєрична перемога на Глобальному конкурсі інновацій AIGC 2019 в Сінгапурі. 4 золотих медалі в учнів Малої академії наук України Ольги Харасахал, Софії Петришин, Назара Поночевного та Дмитра Лопушанського", - написав він.
Крім того, за його словами, Харасахал отримала на AIGC-2019 абсолютну перемогу — нагороду "Кращий серед кращих (Best Award Trophy)".
Як повідомляв Укрінформ, Харасахал досліджує проблеми раку та розробила метод виявлення метастаз на ранніх стадіях.
Конкурс інновацій проходив у Сінгапурі 15-17 листопада.