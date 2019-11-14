Шпиль Норт-Даму посварив генерала-координатора і головного архітектора

У Франції спалахнув скандал навколо суперечки між військовим генералом, уповноваженим урядом координувати реконструкцію собору Паризької богоматері після пожежі у квітні, та головним архітектором проєкту.

Про це пише The Guardian.

"Генерал французької армії, якого уповноважили координувати відбудову зруйнованого пожежею собору Нотр-Дам, отримав догану від уряду після того, як наказав головному архітектору "заткнути пельку" під час сварки щодо майбутнього вигляду собору", - йдеться у повідомленні.

Генерал Жан-Луї Джорджлін посперечався з архітектором Філіппом Вілнєвим щодо того, чи замінити шпиль, який було зруйновано під час пожежі у квітні, на автентичну конструкцію або її сучасну альтернативу.

"Що стосується головного архітектора, я вже казав, що він має стулити пельку", - сказав генерал Джорджлін на засіданні комітету з питань культури нижньої палати парламенту - Національної асамблеї в середу. Міністр культури Франції Франк Рістер сьогодні заявив, що поведінка генерала Джорджліна "неприйнятна". "Повага - це базова цінність нашого суспільства. Як державні чиновники, ми маємо подавати приклад", - зазначив урядовець.

Президент Франції Еммануель Макрон, який уповноважив Джорджліна координувати проєкт реконструкції Нотр-Даму, заявив, що виступає за те, щоб додати до зруйнованого шпиля «сучасний» вигляд. Але Вільнєв наполягає на тому, що його треба відбудувати саме таким, яким він був раніше.

Як повідомляв Укрінформ, 15 квітня на даху Нотр-Даму сталася масштабна пожежа. У результаті було знищено шпиль собору. Водночас багато культурних, історичних та духовних пам'яток вдалося врятувати.

Збір коштів на відновлення собору Паризької богоматері проходить на рівні загальнонаціональної та міжнародної кампанії. Деякі найбагатші французькі родини та найбільші компанії зобов'язалися виділити сотні мільйонів євро на реконструкцію пам'ятки.

Фото: АА