Нотр-Дам потрапив до списку пам'яток, що перебувають під загрозою зникнення

Всесвітній фонд захисту пам’яток опублікував оновлений список об’єктів, які опинилися під загрозою зникнення та потребують термінової реставрації.

Про це йдеться на сайті Світового фонду захисту пам'яток.

До списку потрапили 25 пам’яток. Серед них собор Паризької Богоматері, де 15 квітня сталася велика пожежа, унаслідок якої зруйнувався дах та шпиль собору.

Також у список потрапив острів Пасхи у Чилі, де через адміністративні проблеми скульптури й наскельні малюнки не отримують належного догляду. Крім того, експерти вирішили, що під загрозою зникнення перебуває долина інків у Перу, неподалік якої планують побудувати нове летовище.

Як відомо, 15 квітня у соборі Паризької Богоматері спалахнула пожежа, через що у будівлі обвалилися шпиль та дах. За попередньою інформацією, вона сталася через ремонтні роботи в будівлі. Головний архітектор з питань збереження історичних пам'яток Філіп Вільньов сказав, що коли в соборі спалахнула пожежа, на майданчику не було працівників.

У МВС Франції заявили, що основну конструкцію собору вдалося врятувати. Також вдалося врятувати частину християнських святинь, що зберігалися в соборі.

Вранці 16 квітня пожежу повністю ліквідували. Для реставрації собору відкрили загальнонаціональний збір пожертвувань.

Фото: AA