На відновлення Нотр-Даму вже зібрали майже мільярд євро

За шість місяців після масштабної пожежі у соборі Паризької богоматері 922 млн євро вже виділені або будуть профінансовані пізніше у процесі реконструкції культурної і духовної пам'ятки Франції.

Про це заявив міністр культури Франції Франк Рістер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ще зарано говорити, чи цієї суми буде достатньо. Уряд несе за це відповідальність. Ми не залишимо Нотр-Дам у біді", - запевнив міністр.

Він уточнив, що на сьогодні йдеться про суму у 922 млн євро.

У Франції нині немає консенсусу щодо вигляду собору після реконструкції.

Планується, що Паризька богоматір буде відновлена за п'ять років.

Як повідомляв Укрінформ, 15 квітня на даху Нотр-Даму сталася масштабна пожежа. У результаті було знищено шпиль собору. Водночас багато культурних, історичних і духовних пам'яток вдалося врятувати.

Збір коштів на відновлення Паризької богоматері проходить на рівні загальнонаціональної і міжнародної кампанії. Деякі найбагатші французькі родини і найбільші компанії зобов'язалися виділити сотні мільйонів євро на реконструкцію.

Фото: АА