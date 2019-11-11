15-хвилинні прогулянки можуть збільшити світову економіку на $100 мільярдів

Додаткові 15-хвилинні прогулянки підвищують фізичне здоров'я працівників, що може сприяти зростанню світової економіки на 100 мільярдів доларів.

Про це йдеться у звіті RAND Europe (організації, що спеціалізується на стратегічних дослідженнях) і групи медичного страхування Vitality, повідомляє ABC News.

«Додаткові 15-хвилинні щоденні прогулянки можуть забезпечити піднесення світової економіки на 100 мільярдів доларів», - йдеться у повідомленні.

Автори дослідження стверджують, що такого ефекту можна добитися, якщо кожен співробітник ходитиме або бігатиме підтюпцем додатково 15 хвилин щодня. Зокрема, вони посилаються на те, що регулярна фізична активність сприяє зниженню ризику хронічних захворювань, таких як високий кров'яний тиск і хвороби серця, а також покращує психічне здоров'я.

Загалом поліпшення показників здоров'я призводить до зниження смертності, а «щодовше люди живуть, тим довше вони можуть залишатися в робочому стані», - стверджують дослідники. Також, на їхню думку, покращення стану здоров'я співробітників може привести до зниження кількості прогулів і зростання продуктивності, що, у свою чергу, впливає на прибуток компаній.

«Попри документально підтверджені позитивні результати фізичних вправ, недостатня фізична активність стала поширеною в останні десятиліття», - констатував Крістофер ван Столк, виконавчий віцепрезидент RAND і співавтор звіту.

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