3D-принтер вперше надрукував людську шкіру з судинами

Учені вперше змогли створити на 3D-принтері ідентичний натуральному зразок людської шкіри з кровоносними судинами.

У новій роботі дослідники показують, якщо додати ключові елементи - в тому числі ендотеліальні клітини людини, які вибудовуються всередині кровоносних судин, і клітини перицита людини, які обертаються навколо ендотеліальних клітин - разом з колагеном і іншими структурними клітинами, протягом декількох тижнів вони починають формувати судину, повідомляє Naked Science.

Щоб довести дієвість нової технології, вчені створили штучну шкіру з судинами з клітин миші і успішно пересадили її тварині. Імплантат прижився і не викликав відторгнення. Крім того, судини в такій шкірі благополучно з'єдналися з кровоносною системою миші і почали забезпечувати клітини тканини кров'ю.

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Для більшої біосумісності дослідники пропонують використовувати технологію редагування генів CRISPR-Cas, щоб зробити клітини пацієнта більш чутливими до нової тканини. Для практичного застосування, за словами вчених, ще належить вирішити низку проблем, пов'язаних як зі структурою тканини, так і з методом її отримання.

Така штучна шкіра знайде застосування у трансплантології для усунення наслідків опіків і аутоімунних хвороб, коли починає відшаровуватися шкіра. Також надрукована тканина, що включає нервові закінчення і судини, може допомогти хворим з ушкодженнями нервової системи.