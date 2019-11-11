Болтон планує випустити книгу — The Guardian

Колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон уклав угоду з видавництвом Simon & Schuster про випуск книги.

Про це повідомили троє представників видавництва, знайомі з ходом переговорів, повідомляє The Guardian.

"Джон Болтон, колишній радник з національної безпеки, який є ключовою фігурою в скандалі щодо України та розслідуванні імпічменту, підписав контракт на книгу", - йдеться у повідомленні.

Два джерела на умовах анонімності повідомили, що сума угоди становила близько $2 млн.

Болтона представляє агентство Javelin, серед клієнтів якого були колишній директор ФБР Джеймс Комі і анонімний співробітник адміністрації Трампа, чия книга "Попередження" ("A Warning") виходить у світ 19 листопада.

Офіційні особи не уточнюють назву і дату виходу книги Болтона. Також поки що немає інформації про що саме буде книга.

У видавництві Simon & Schuster і агентстві Javelin дану інформацію не коментують.

Як повідомляв Укрінформ, колишній радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон, який відвідував Україну та мав неодноразові контакти з українською владою, напередодні відмовився прийти на слухання до Конгресу.

Адвокат Болтона Чарльз Купер заявив, що його клієнт володіє цінною інформацією про тиск Білого дому на Україну, що досі залишається невідомою для розслідування з імпічменту президента Трампа. Однак свідчити перед Конгресом він не буде.

Болтон – не перший ексчиновник адміністрації Трампа, який проігнорував запрошення законодавців після того, як Білий дім заявив, що не співпрацюватиме з розслідуванням щодо імпічменту президента, ініційованим демократами в Конгресі. Його адвокат заявив, що це не обов'язкова повістка, і що примусити Болтона прийти до Конгресу може тільки суд США.

Фото з сайту politeka.net