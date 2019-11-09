Директор фестивалю розповіла про основні кінотренди в Україні

Сучасне українське кіно не є пострадянським, воно активно розвивається.

На цьому в інтерв’ю Укрінформу наголосила директор кінофестивалю “Ukraїna!”

“Ні, це не пострадянське кіно, однозначно… Мені дуже приємно, що це кіно розвивається”,- зазначила Бєронська-Лях.

Вона зауважила, що в Україні почали знімати смішне кіно – комедії на зразок американських.

“Це загальноєвропейський тренд, коли створюються мудрі, але водночас легкі та прості фільми”,- підкреслила директор кінофестивалю.

Бєронська-Лях зазначила, що в Україні продовжують знімати фільми про війну, але змінилися акценти: вона вже є на фоні чогось іншого.

“Однак, маю враження, що вона вже не є головним героєм, як було, наприклад, у “Кіборгах” торік. Натомість, зараз війна присутня на фоні іншого. Наприклад, гине герой фільму “Додому” і далі наголос робиться на тому, якими є наслідки цієї війни”,- зауважили директор кінофестивалю.

За її словами, в українському кіно їй подобається те, що воно показує сучасні події в Україні, коментує ситуацію у країні.

“Українське кіно зараз таке, яке створювалося в Польщі в роки трансформаційних змін у країні наприкінці 80-х - на початку 90-х років. Тоді також польські режисери захоплювалися американським кіно, режисерів цікавила історична тематика”,- констатувала вона.

Як відомо, фестиваль “Ukraїna!” відбувся у Варшаві з 24 по 27 жовтня. В його рамках показано близько 20-ти фільмів, в основному художніх, але також і документальних, короткометражних і мультиплікаційних. Були також спеціальні покази і супутні події – концерт, кулінарні заняття, читання української поезії, ранки для дітей, виставка картин.