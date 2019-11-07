Найщасливіші країни в ЄС — Бельгія та Нідерланди

Згідно з індексом щастя серед країн ЄС, у Бельгії, Нідерландах, Австрії та Фінляндії живуть найщасливіші люди.

Про це повідомляє Євростат.

"Жителі Бельгії, Нідерландів, Австрії та Фінляндії - найщасливіші люди: понад три чверті жителів цих країн (76% у кожній з країн) стверджують, що відчували себе щасливими постійно або більшість часу впродовж останніх чотирьох тижнів", - йдеться у дослідженні.

Наступні щасливі країни у рейтингу - Люксембург (74% жителів), Іспанія (72%) та Данія (70%). Найменшою кількість щасливих людей виявилася в Латвії (31%) та в Болгарії (35%), далі йдуть Хорватія (42%), Литва (45%), Греція та Румунія (46%).

У порівнянні з 2013 роком частка щасливих людей в ЄС збільшилася на понад 2% (тоді щасливих було 60%). У 2018 році понад 62% людей у ​​віці понад 16 років у країнах ЄС вважали, що вони були щасливі постійно (14%) або більшу частину часу (48%) впродовж останніх чотирьох тижнів, тоді як 12% були або щасливі дуже рідко (8%) або ніколи не були щасливі (2%).