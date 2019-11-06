Театр Франка отримав чотири головні нагороди у Китаї

Вистава Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка “Коріолан” здобула чотири головні нагороди на VIII Міжнародній Театральній Премії Академії (Акт Авард) у Китаї.

Про це Укрінформу повідомила завідувач літературно-драматичної частини театру Наталія Пономаренко.

“Церемонія нагородження лауреатів премії відбулася 5 листопада у місті Циндао (Китай) на території Центральної Академії Драми. Вистава "Коріолан" В. Шекспіра у постановці головного режисера театру Дмитра Богомазова перемогла у чотирьох номінаціях”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, нагороди вручили режисеру Дмитру Богомазову (номінація "Краща вистава") та акторам Дмитру Рибалевському ("Краща головна роль"), Олексію Богдановичу ("Краща роль другого плану"), Олександру Рудинському ("Кращий дебют").

Театр Франка бере участь в Театральній Премії Академії вже втретє. Вперше він їздив до Китаю у 2016 році з уривком "Еріка XIV" Августа Стріндберга і актриси театру Тетяна Шляхова та Поліна Лазова отримали нагороди як кращі актриси другого плану. Друга поїздка відбулася у жовтні 2017 року із виставою "Річард ІІІ" за Вільямом Шекспіром, тоді Богдан Бенюк отримав Гран-Прі за “Кращу головну роль".

VIIІ Міжнародна Театральна Премія Академії (Акт Авард), що проводиться Центральною Академією Драми Китаю, проходить з 31 жовтня по 8 листопада у Циндао. Заснована Центральною Академією Драми Китаю у 2011 році, премія спрямована на сприяння розвитку театрального мистецтва та заохочення творчих особистостей і колективів, які зробили видатний внесок у театральну індустрію, популяризацію класичного мистецтва та просування національної культури.