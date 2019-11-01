У Загребі показали українську виставу-променад

Прем’єра української імерсивної вистави «Час», у якій глядачі стають частиною дійства, відбулася в столиці Хорватії Загребі.

Як повідомила Укрінформу режисер Поліна Бараниченко, це перший досвід зарубіжної постановки для української театральної команди U!ZAHVATI.

«Формат імерсивної вистави передбачає цілковите залучення в процес. «Час» - це перша в Україні вистава-променад, яку проводять з 2017 року – кілька десятків людей збираються у визначеному місці, наприклад, на Парковому мосту в Києві, і отримують від організаторів навушники. Вдягнувши їх, група пересувається містом відповідно до вказівок Голосу, який занурює учасників в сюжет і направляє. За допомогою цього формату ми переосмислюємо місто і показуємо його з іншого боку», - розповіла режисер.

Вона додала, що одного разу гостем київської вистави «Час» став почесний консул України в Хорватії Івіца Піріч, його вразив цей досвід і він запропонував U!ZAHVATI зробити таку постановку в Загребі.

Українська команда адаптувала виставу разом з місцевим театром ZKM-Theatre, для якого це був перший досвід постановки у форматі сайт-специфік. Історію, яка розповідається в Києві, доповнюють пісні Сергія Бабкіна і музика композитора Дмитра Саратського, а коли виставу перенесли до Загреба, то в постановці з'явилася і хорватська музика, і нові епізоди, і навіть новий, неквапливий темпоритм, властивий хорватам.

«Вистава «Час» у Києві і в Загребі – різні спектаклі, тому що кожне місто диктує свою історію. Якщо я бачу локацію з дзеркальними фонтанами і будівлями, то не можу не вплести її в історію. Як режисер-постановник я можу говорити про те, що людина йде різними шляхами, але приходить до одного результату», - зазначила Бараниченко.

«Я радий, що культурний діалог двох країн відбувся. «Час» може жити у будь-якій європейській столиці. Загреб став першим містом у цьому культурному європейському маршруті», - прокоментував Піріч прем’єру української вистави в столиці Хорватії.

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Як повідомлялося, імерсивні театри вперше з’явилися в 2003 році у Великій Британії. Ідея їх появи належить продюсерам Феліксу Барретту і Максину Дойлу, які намагалися посилити враження глядачів. Головною фішкою їх театру був ефект присутності - квест плюс театральна постановка.

В Україну імерсивний театр привезла театральна група U!ZAHVATI, яка почала створювати відповідні постановки для українців. Перша відбулася у 2016 році, відтоді пройшло вже 300 вистав.

19 жовтня 2019 року в Києві відбулась прем’єра другого сезону вистави «Діалоги», дія якого відбувається у Національній бібліотеці імені Ярослава Мудрого.