У Вінниці стартує четвертий книжковий фестиваль VinBookFest

У Вінниці в п’ятницю, 1 листопада, розпочався четвертий книжковий фестиваль VinBookFest.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в оргкомітеті фестивалю.

«Ми вчетверте збираємо шанувальників друкованого слова на свято книги - четвертий фестиваль VinBookFest, який стартує сьогодні і триватиме два дні у приміщенні Вінницького академічного обласного театру ляльок. Тут можна придбати літературу провідних українських видавництв за їхніми цінами. Окрім того, це чудова нагода познайомитися з сучасними письменниками на творчих зустрічах та автограф-сесіях. Родзинкою фестивалю буде показ вистави лялькового театру «Річкова фея Агая», - повідомили в оргкомітеті.

Організатори фесту зазначили, що цього року на фестивалі уперше передбачена програма для дітей. Для них проведуть презентації нових дитячих книг, зустрічі з відомими письменниками і цікаві майстер-класи.

У суботу в програмі фестивалю VinBookFest - заходи для дорослих. Цього дня працюватиме виставка-продаж книг українських видавництв та книгарень, а також відбудуться творчі зустрічі та автограф-сесії українських письменників. Шанувальники книги зустрінуться з Андрієм Кокотюхою, Наталкою Доляк, Сергієм Татчиним, Віктором Крупкою, Ланою Ра, Іриною Федорчук та Дмитром Бондаренком.

Вхід на усі заходи фестивалю вільний.