Українська “Атлантида” отримала приз кінофестивалю у Токіо

Антиутопія "Атлантида" українського режисера Валентина Васяновича отримала спеціальний приз Міжнародного кінофестивалю в Токіо.

Про це повідомляє Variety.

“Лауреатом другого спеціального призу журі стала "Атлантида", драма українського режисера Валентина Васяновича про недалеке майбутнє”, - йдеться у повідомленні.

Фільм розповідає про життя Донбасу після майбутньої перемоги України у війні з Росією і повернення окупованих територій. В “Атлантиді” події розвиваються в 2025-му році, “через рік після закінчення війни”. Територія вже визнана непридатною для проживання, а навколишнє середовище настільки спустошене, що зміни здаються неможливими.

Ролі у фільмі зіграли лише непрофесійні актори — ветерани АТО, волонтери, солдати ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що стрічка перемогла на Венеційському кінофестивалі у програмі “Горизонти”.

Фото: UNCLE