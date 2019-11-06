В Італії “зміна клімату” стане обов'язковим предметом у школах

З вересня 2020 року в італійських школах учні вивчатимуть питання зміни клімату.

Про це повідомляє The Independent із посиланням на міністра освіти Італії Лоренцо Фіоромонті.

“Італія стане першою країною у світі, в якій зміна клімату буде обов'язковим предметом для школярів”, - йдеться у повідомленні.

За словами Фіоромонті, учні годину на тиждень вивчатимуть питання зміни клімату з початку навчального року з наступного вересня.

Він додав, що традиційні предмети, такі як географія, математика й фізика, також досліджуватимуться з точки зору сталого розвитку.

Міністр наголосив, що нині все міністерство працює над тим, аби зробити сталий розвиток і зміну клімату центром навчальної моделі в країні.

Зазначається, що у вересні цього року італійська опозиція розкритикувала Фіоромонті за те, що він заохочував школярів пропускати уроки й брати участь у кліматичних протестах.