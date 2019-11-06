Катрін Денев потрапила до лікарні

“76-річна Денев перебуває у "серйозному стані" та потребує "інтенсивного обстеження", - йдеться у повідомленні.

Причину госпіталізації видання не повідомляє. Деякі ЗМІ пишуть, що акторка страждала від перевтоми, що призвело до госпіталізації.

Джерело розповіло Variety, що її стан поліпшується.

Катрін Денев здобула славу після виходу 1964 року музичного кінофільму "Шербурзькі парасольки", музику до якої написав відомий композитор Мішель Легран.

Загалом, за свою кар'єру вона працювала з багатьма відомими режисерами, серед яких Франсуа Трюффо, Роман Поланський, Луїс Бунюель, Роже Вадим та інші.

Лауреатка багатьох престижних кінонагород, номінантка на премію "Оскар" за роль у фільмі "Індокитай", 76-річна Денев і сьогодні залишається однією з найуспішніших французьких акторок - щороку виходять по декілька фільмів з її участю.