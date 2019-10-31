У Польщі врятували від загибелі дев’ятьох тигрів

У зоопарку міста Познань (захід Польщі) врятовано дев’ять тигрів, які декілька днів без належних на це умов перебували у вантажівці на польсько-білоруському кордоні без права на в’їзд до Білорусі.

Про рятувальну операцію інформує зоопарк у Познані.

“Усі тигри живі”,- повідомив зоопарк після дев’яти годин рятувальної операції.

До цього інформувалося, що привезені вночі до зоопарку тигри перебувають у дуже важкому фізичному та емоційному стані, а одна із тварин не подає ознак життя. Повідомлялося, що операція з їх порятунку є досить складною.

Двох з дев’яти тигрів перевезено до зоопарку в населеному пункті Члухов на півночі Польщі.

У рятувальній операції брали участь польські спецназівці, які мали застосувати зброю, якщо б виникла загроза життю персоналу зоопарку, які здійснювали операцію.

Як інформують місцеві ЗМІ, вантажівка з 10-ма тиграми, які перевозилися з Італії до Росії, прибули на польсько-білоруський кордон у суботу, 26 жовтня. Однак вона не змогли в’їхати на територію Білорусі через відсутність у перевізника, громадянина Росії, відповідних ветеринарних документів, які мала підготувати італійська сторона. Крім того, у водія не було актуальної візи. Вантажівка простояла декілька днів у вантажному терміналі на польському пункті пропуску “Корощин” в Люблінському воєводстві, де один з тигрів помер.

Згодом було прийнято рішення про їх перевезення до зоопарку у Познані. У цьому зоопарку вони проведуть кілька днів, а потім їх перевезуть до Іспанії.

Окружна прокуратура в Любліні затримала громадянина Росії, який організував перевезення тигрів, йому висунуто звинувачення у знущанні над тваринами і їх перевезення у невідповідних умовах.

Міністр фінансів Польщі Єжи Квєцінський зазначив, що ситуація з порятунком тигрів свідчить про необхідність створення на сході Польщі спеціального центру для тварин, які можуть опинитися у подібній ситуації.