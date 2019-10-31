Україна виключила із “чорного списку” італійського співака Аль Бано

Міністерство культури, молоді та спорту яке дотепер доповнювало перелік осіб, що створюють загрозу нацбезпеці країни, зменшило його на одну особу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, якщо станом на 11 жовтня 2019 року список містив 151 прізвище, то в оновленому переліку їх 150 - відсутній Альбано Карріззі (творчий псевдонім Аль Бано).

Співак був внесений до переліку 6 березня цього року під номером 48. Як тоді повідомляли ЗМІ, Україна внесла італійського виконавця в “чорний список” через його позитивне ставлення до президента Росії Володимира Путіна. Карріззі неодноразово висловлював своє захоплення російським лідером. В одному з тодішніх інтерв’ю співак зізнавався, що тричі розмовляв з Путіним.

Новина про те, що Аль Бано заборонили в’їзд до України, набула тоді в Італії широкого розголосу. Співак був обурений цією новиною і заявляв про намір зустрітися з українським послом у Римі. “Я впевнений, що є людиною культури і миру, не дозволю, щоб зі мною поводилися, як з бандитом чи якимось терористом. Я нічого не зробив, окрім того, що співаю і говорю завжди про найдорожче усім людям у світі – про мир”, - заявляв він у розмові з італійськими журналістами.

Водночас преса наводила його висловлювання на підтримку анексії Криму, скасування економічних санкцій проти Росії, а також цитати, в яких він, зокрема, називав Путіна "великим політиком" у питанні щодо України.

Як відомо, перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Мінкультури України за поданням Служби безпеки України.