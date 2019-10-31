Україна виключила із “чорного списку” італійського співака Аль Бано
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, якщо станом на 11 жовтня 2019 року список містив 151 прізвище, то в оновленому переліку їх 150 - відсутній Альбано Карріззі (творчий псевдонім Аль Бано).
Співак був внесений до переліку 6 березня цього року під номером 48. Як тоді повідомляли ЗМІ, Україна внесла італійського виконавця в “чорний список” через його позитивне ставлення до президента Росії Володимира Путіна. Карріззі неодноразово висловлював своє захоплення російським лідером. В одному з тодішніх інтерв’ю співак зізнавався, що тричі розмовляв з Путіним.
Новина про те, що Аль Бано заборонили в’їзд до України, набула тоді в Італії широкого розголосу. Співак був обурений цією новиною і заявляв про намір зустрітися з українським послом у Римі. “Я впевнений, що є людиною культури і миру, не дозволю, щоб зі мною поводилися, як з бандитом чи якимось терористом. Я нічого не зробив, окрім того, що співаю і говорю завжди про найдорожче усім людям у світі – про мир”, - заявляв він у розмові з італійськими журналістами.
Водночас преса наводила його висловлювання на підтримку анексії Криму, скасування економічних санкцій проти Росії, а також цитати, в яких він, зокрема, називав Путіна "великим політиком" у питанні щодо України.
Як відомо, перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Мінкультури України за поданням Служби безпеки України.