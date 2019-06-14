Актор “Сватів” Добронравов зник із “чорного списку” Мінкульту

Російський актор Федір Добронравов зник із переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

В оновленому списку від 14 червня на сайті Міністерства культури прізвища актора немає.

Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Мінкультури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, СБУ, Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

Як повідомляв Укрінформ, СБУ заборонила у листопаді 2017 року в'їзд в Україну актору серіалу "Свати" Федору Добронравову на три роки. Співробітники спецслужби задокументували, що Добронравов неодноразово робив антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму Росією. Актор також багато разів відвідував окупований півострів, що є порушенням законодавства України.

Тоді ж Міністерство культури додало Добронравова до переліку осіб, які загрожують національній безпеці держави, а Держкіно скасувало державну реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення на всі сезони серіалу "Свати", одним з головних героїв якого є Добронравов.

29 січня 2019 року прес-служба Окружного адміністративного суду міста Києва повідомила, що суд не скасує заборону "Сватів" і не викреслить зірку серіалу Федора Добронравова зі списку заборонених артистів.

Втім 27 березня той самий суд скасував поставу СБУ про заборону в'їзду до України актору серіалу "Свати" Федору Добронравову, а також рішення про включення його до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці, та анулювання прокатних посвідчень на фільми за його участю.