Актор “Сватів” Добронравов зник із “чорного списку” Мінкульту

Актор “Сватів” Добронравов зник із “чорного списку” Мінкульту

Скрін
Укрінформ
Російський актор Федір Добронравов зник із переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

В оновленому списку від 14 червня на сайті Міністерства культури прізвища актора немає.

Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Мінкультури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, СБУ, Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

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Як повідомляв Укрінформ, СБУ заборонила у листопаді 2017 року в'їзд в Україну актору серіалу "Свати" Федору Добронравову на три роки. Співробітники спецслужби задокументували, що Добронравов неодноразово робив антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму Росією. Актор також багато разів відвідував окупований півострів, що є порушенням законодавства України.

Тоді ж Міністерство культури додало Добронравова до переліку осіб, які загрожують національній безпеці держави, а Держкіно скасувало державну реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення на всі сезони серіалу "Свати", одним з головних героїв якого є Добронравов.

29 січня 2019 року прес-служба Окружного адміністративного суду міста Києва повідомила, що суд не скасує заборону "Сватів" і не викреслить зірку серіалу Федора Добронравова зі списку заборонених артистів.

Втім 27 березня той самий суд скасував поставу СБУ про заборону в'їзду до України актору серіалу "Свати" Федору Добронравову, а також рішення про включення його до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці, та анулювання прокатних посвідчень на фільми за його участю.

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