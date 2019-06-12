Комісія Держкіно підтримала заборону другого сезону "Сватів"

Експертна комісія при Держкіно проголосувала за відмову у видачі каналу "1+1" повторного прокатного посвідчення на другий сезон серіалу "Свати" виробництва ТОВ "Кіноквартал".

Про це повідомляє Детектор медіа.

"За відмову проголосували 15 членів комісії, один член – за дозвіл, двоє заявили заздалегідь про конфлікт інтересів, а один член комісії не брав участі в засіданні через зайнятість на зйомках. Прізвища членів комісії не оголошували, але представникам "1+1" на усний запит Держкіно надало заповнені експертні картки з рішенням та аргументацією. За словами голови Держкіно Пилипа Іллєнка, картки були надані членами експертної комісії напередодні, 11 червня", - ідеться в повідомленні.

Заступник генерального директора "1+1 медіа" з правових питань В’ячеслав Мієнко повідомив, що "1+1 медіа" подала заявку на поновлення прокатного посвідчення на другий сезон серіалу "Свати" 28 травня 2019 року. За його словами, Держкіно мало протягом п’яти днів розглянути цю її, оскільки йдеться про повторну видачу прокатного посвідчення.

У відповідь на це Пилип Іллєнко зауважив, що за законом у разі суспільного резонансу і надходження скарг на фільм або серіал Держкіно має право розглядати таку заявку протягом 25 днів, цей термін ще не завершився.

Іллєнко зазначив, що офіційне рішення Держкіно буде опубліковано 13 червня.

Як повідомлялося, 28 листопада 2017 року Міністерство культури України внесло російського актора Федора Добронравова — виконавця ролі в серіалі "Свати" студії "Квартал 95" - до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці.

29 листопада 2017 року Держкіно скасувало державну реєстрацію та визнало недійсними прокатні посвідчення на всі сезони серіалу "Свати".

Наприкінці 2017 року ТРК "Студія 1+1" оскаржила в суді внесення зірки "Сватів" Федора Добронравова до так званого "чорного списку".

ТОВ "Кіноквартал" також оскаржило в суді заборону трансляції серіалу "Свати" та внесення Федора Добронравова до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Відповідачами виступали Служба безпеки України, Міністерство культури України і Державне агентство з питань кіно.

17 січня 2018 року Окружний адміністративний суд міста Києва відмовився задовольнити заяву про забезпечення позову ТОВ "Кіноквартал" і зупинити дію наказу Держкіно про скасування прокатного посвідчення серіалу "Свати".

27 березня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував заборону на в’їзд актору "Сватів" Федору Добронравову та визнав протиправною заборону серіалу.

16 травня Шостий апеляційний адміністративний суд не задовольнив апеляційні скарги СБУ та Держкіно та підтвердив скасування заборони серіалу "Свати" та скасування заборони на в’їзд до України російському актору.