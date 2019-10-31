Не лише Геловін: сьогодні відзначають Всесвітній день міст

У резолюції наголошується, що справедливий і відповідний потребам доступ до основних міських послуг є однією з передумов стабільної урбанізації, а, отже, і соціально-економічного розвитку в цілому. ООН рекомендує урядам і партнерам по здійсненню Порядку денного Хабітат послуговуватися методологіями планового розширення міських територій для регулювання процесу сталого розвитку міст, в яких спостерігається швидке урбаністичне зростання, з метою запобігання розростання нетрів, розширення доступу до основних міських послуг, підтримки забезпечення всіх жителів житлом, розширення можливостей працевлаштування і створення безпечних і здорових умов для життя.

Планова урбанізація збільшує здатність міст генерувати зайнятість і багатство, сприяє різноманітності та соціальній згуртованості між різними класами, культурами, етносами і релігіями. Міста, спроєктовані для спільного проживання, створюють можливості, дозволяють налагодити зв’язки і взаємодії, а також сприяють сталому використанню загальних ресурсів.

Цей День проходить під загальним гаслом «Краще місто, краще життя», проте, щороку обирається тема Дня, покликана привернути увагу до успіхів в галузі урбанізації або до проблем в цій сфері. Цього року підтема заходів звучить так: «Інновації та зміни на краще для майбутніх поколінь».

Окрім того, в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, у багатьох країнах світу святкують Гелловін, або Відьомську ніч – веселе свято нечистої сили.

Коріння Гелловіну сягає в сиву давнину, ще до християнізації Європи. Тоді язичницькі кельтські племена святкували в цей час настання своєрідного нового року, напередодні якого відзначалося свято Самайн. Цю межу – перехід до зими – вважали надзвичайно містичним періодом. Стародавні кельти вірили, що саме в цю пору, коли ночі стають надзвичайно темними і холодними, коли у вирій відлітає все птаство, крім загадкового і трохи зловісного ворона, а дні стають короткими і похмурими – з потойбічного світу у світ людей приходять загадкові створіння сіди. Зазвичай вони не шкодять людям – просто блукають поміж ними, тиняючись, наче школяр, що втік з уроків. Але іноді трапляються доволі агресивні створіння – тоді нічого доброго від них не чекай: будуть капостити, а то й взагалі – намагатимуться звести зі світу. Аби цього не сталося, потрібно було всіляко задобрювати непроханих гостей: залишати їм їжу, подарунки, або відлякувати: як варіант – самому стати страшнішим за сіда. Люди в цей період теж можуть побувати у потойбічному світі, а потім повернутися назад. Звісно, якщо поводитимуться там обачно, й не порушуватимуть тамтешніх законів. Так вважали стародавні кельти і ці вірування, без сумніву, були пов’язані з поховальною обрядовістю; світ живих намагався, як умів, осягнути проблему смерті та небуття.

Згодом католицька церква почала відзначати 1 листопада День усіх святих, а 2 листопада – вшановувати пам’ять усіх померлих. Дати були встановлені лише в ХІ столітті, а до того відзначалися 13 травня. Таким чином, стародавні язичницькі вірування змішалися з католицькою традицією, а віра в душі померлих, різних духів і казкові створіння трансформувалася в чистісіньку нечисту силу.

Уперше назва Геловіну (Halloween) згадується у 1745 році. Слово походить від англійського Hallowe’en – скорочення виразу All Hallow’s Eve - надвечір’я (переддень) Дня всіх святих, яке в свою чергу розшифровується як All Hallowed Souls Eve – дослівно: Надвечір’я Всіх Святих Душ.

Можна сказати, що на сьогодні Геловін є всесвітнім брендом, таким самим, як Coca-Cola, The Beatles чи Apple. Його логотип – доволі симпатичний палаючий гарбуз (так званий «ліхтар Джека»), упізнають у будь-якому куточку планети (якби було щось страшніше, то потенційний споживач би не клюнув). Величезних бонусів у розкрутці та популяризації Геловіна додали новітні технології – кіно, телебачення та інтернет. І якщо у першій половині ХХ століття про це свято знали лише в західному світі (переважно в англомовному), то вже зараз його активно відзначають у країнах Сходу – Японії, Південній Кореї, Китаї. За популярністю Геловін упритул наблизився до Різдва (на третьому св. Валентин).

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Як свідчать дослідження, найбільш активними прибічниками Геловіна на всіх континентах є підлітки, котрих приваблює ореол таємничості та містики пов’язаних з цим святом, а також мільйонна армія офісних працівників, для яких перетворення на відьму, вурдалака (він же упир) чи ще якусь нечисть (існує безліч варіантів) – гарна нагода хоч на декілька годин вийти за дуже жорсткі та регламентовані межі щоденного протоколу і етикету. Щодо правовірних католиків, то вони цими днями згадують померлих пращурів – відвідують кладовища, храми, запалюють свічки.