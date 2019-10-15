ООН оголосила Міжнародний день доступу до інформації: серед ініціаторів резолюції — Україна

Україна, а також п'ять країн виступили ініціаторами в ООН щодо проголошення Міжнародного дня загального доступу до інформації, який відтепер відзначатиметься щороку 28 вересня.

Відповідна резолюція затверджена на засіданні Генеральної Асамблеї ООН у вівторок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Цей день стане символічним, оскільки привертатиме увагу світу до проблем поширення інформації як елементу забезпечення сталого розвитку", - сказав у коментарі Укрінформу речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

Резолюція запрошує відзначати Міжнародний день загального доступу до інформації всі держави-члени ООН, а також інші міжнародні й регіональні організації, у тому числі неурядові установи й громадянське суспільство.

При цьому наголошується, що право кожного на пошук, отримання та поширення інформації гарантовано статтею 19 Загальної декларації прав людини.

Ініціаторами проголошення Міжнародного дня загального доступу до інформації, окрім України, виступили Аргентина, Ліберія, Сьєрра-Леоне, Коста-Ріка й Канада.