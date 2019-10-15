ООН оголосила Міжнародний день доступу до інформації: серед ініціаторів резолюції — Україна

ООН оголосила Міжнародний день доступу до інформації: серед ініціаторів резолюції — Україна

Укрінформ
Україна, а також п'ять країн виступили ініціаторами в ООН щодо проголошення Міжнародного дня загального доступу до інформації, який відтепер відзначатиметься щороку 28 вересня.

Відповідна резолюція затверджена на засіданні Генеральної Асамблеї ООН у вівторок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Цей день стане символічним, оскільки привертатиме увагу світу до проблем поширення інформації як елементу забезпечення сталого розвитку", - сказав у коментарі Укрінформу речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

Резолюція запрошує відзначати Міжнародний день загального доступу до інформації всі держави-члени ООН, а також інші міжнародні й регіональні організації, у тому числі неурядові установи й громадянське суспільство.

При цьому наголошується, що право кожного на пошук, отримання та поширення інформації гарантовано статтею 19 Загальної декларації прав людини.

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Ініціаторами проголошення Міжнародного дня загального доступу до інформації, окрім України, виступили Аргентина, Ліберія, Сьєрра-Леоне, Коста-Ріка й Канада.

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