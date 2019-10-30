Джонсон потрапив до десятки найпопулярніших у Британії героїв Геловіну

До цьогорічного свята Геловін у Великій Британії діти активно готують костюми голови уряду Бориса Джонсона, який несе із собою Brexit.

Про це пише Metro.

"У вас є великий шанс, що маленький Борис Джонсон постукає у двері вашої оселі", - йдеться у повідомленні.

Згідно з дослідженнями Beano Studios, цього року прем'єр-міністр Британії посів 10-те місце у списку найпопулярніших у дітей героїв на Геловін.

Більше половини з опитаних двох тисяч британських батьків та дітей заявили, що сприймають Brexit як натхнення для свята, понад 25% збираються вдягнутися 31 жовтня у костюми відомих британських політиків.

Загалом дві третини учасників опитування вважають Джонсона "найстрашнішою знаменитістю", поряд із Трампом та такими художніми персонажами як Чоловік-павук і Джокер.