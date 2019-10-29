NASA показало знімок сонця, схожого на геловінський гарбуз

Космічне агентство NASA за кілька днів до святкування Геловіна опублікувало фотографію Сонця, де воно дуже схоже на ліхтар із гарбуза.

Фото опубліковано на сайті NASA. "Фото зробили 8 жовтня 2014 року супутником Solar Dynamics Observatory", - повідомляє агентство. Читайте також: Астрономи виявили у Сонячній системі нову карликову планету "Активні області на цьому зображенні виглядають яскравіше, тому що випромінюють більше світла та енергії. Це маркери інтенсивного і складного набору магнітних полів, в атмосфері сонця (короні)", - пояснюють в NASA. Фото: www.nasa.gov