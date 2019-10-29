NASA показало знімок сонця, схожого на геловінський гарбуз
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Укрінформ
Космічне агентство NASA за кілька днів до святкування Геловіна опублікувало фотографію Сонця, де воно дуже схоже на ліхтар із гарбуза.
Фото опубліковано на сайті NASA.
"Фото зробили 8 жовтня 2014 року супутником Solar Dynamics Observatory", - повідомляє агентство.
"Активні області на цьому зображенні виглядають яскравіше, тому що випромінюють більше світла та енергії. Це маркери інтенсивного і складного набору магнітних полів, в атмосфері сонця (короні)", - пояснюють в NASA.
Фото: www.nasa.gov