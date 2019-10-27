Вчені з’ясували, що викликало падіння найдавнішої держави світу

Вивчення скам’янілих коралів надало докази того, що зимові пилові бурі і тривалий період холодної зими сприяли розпаду стародавньої Аккадської імперії в Месопотамії.

Про це пише НВ.

Піщані бурі, які почастішали, призвели до занепаду сільського господарства і міграції людей з регіону Межиріччя, вважають автори роботи.

Аккадська імперія (24−22 століття до н.е.) була першою об'єднаною імперією в Месопотамії і процвітала завдяки розвитку іригації. Проте, поселення, схоже, були раптово покинуті приблизно 4200 років тому. Регіон залишався безлюдним ще приблизно 300 років.

Минулі дослідження показали, що Аккадська імперія, ймовірно, розпалася через різкі посухи і цивільні заворушення. Проте, кліматична динаміка, яка викликала масові збої в сільському господарстві і кінець епохи, була ще недостатньо вивчена.

Дослідники з Університету Хоккайдо, Інституту наук про коралові рифи KIKAI, Університету Кюсю і Університету Кіля провели палеокліматичні реконструкції температурних і гідрологічних змін в районах навколо археологічних розкопок Телль-Лейлан, центру Аккадської імперії. Вони відібрали шість 4100-літніх викопних коралів Porites з Оманської затоки. Зразки вивчили за допомогою радіовуглецевого датування і геохімічного аналізу, щоб підтвердити, що вони не були значно змінені в порівнянні з їх нинішнім станом.

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Потім дані про корали порівнювалися з сучасними зразками коралів і метеорологічною інформацією. Незважаючи на те, що взимку для району досліджень випадає значна кількість опадів, дані про корали показують, що під час розпаду імперії в цьому районі відбувалися значні посухи.

Дані до і після краху імперії можна порівняти з сучасними даними про корали, показуючи, що сухі періоди були раптовими і інтенсивними.

Вплив пилових бур і нестача опадів викликали серйозні проблеми в сільському господарстві, що, можливо, призвело до соціальної нестабільності та голоду.

Фото: Hokkaido University