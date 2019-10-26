Режисер Тихий сподівається, що його фільм розвіє міфи про бійців АТО/ООС

Творці нової української військової комедії «Наші котики, або як ми полюбили лопату під час тимчасової Антитерористичної операції з елементами військового стану», прем’єра якої запланована на листопад-грудень 2019 року, вважають своєю метою провести цим фільмом посттравматичну реабілітацію нашого суспільства.

Про це Укрінформу розповів режисер і сценарист фільму Володимир Тихий в ексклюзивному інтерв’ю.

«У першу чергу, це кіно створено, щоб допомогти нашому суспільству культурно усвідомити ці події, не лише в аспекті драми і трагедії.

І на це у людей є грандіозний запит, не говорячи, про самих бійців, які брали участь у бойових діях, і сприйняття яких у цьому суспільстві є досить викривленим. Все зведено до безкоштовного проїзду в маршрутках, якихось там шматків землі, які їм, нібито дали, та ще слів: «в нього посттравмат і він зараз може схопити ножа і когось порізати», - сказав Тихий.

На думку Тихого, це речі, які залишились нам у спадок від Радянського Союзу, де війна спочатку була максимально табуйована, а за 20 років про неї почали вигадувати абсолютно іншу історію.

«В усьому світі ставлення до військових абсолютно інше! Якщо хтось йде захищати свою країну – це його вибір, його любов, його честь. У тих самих Сполучених Штатах ніколи не було, щоб героям давали якісь шматки землі після того, як вони відвоювали. Людина зробила вибір, вона отримує пристойну зарплатню і повагу. Туди потрапити складно, у них військова служба досить конкурентна річ.

Табуйованість цієї війни призвела до того, що наше суспільство навіть не стільки стомилося, стільки йому соромно. Більшості людей насправді соромно, що вони нічого не можуть із цим зробити, або, що вони не роблять того, що мають зробити», - додав режисер.