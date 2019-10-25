У Канаді суттєво обмежили рекламу електронних сигарет

Канадська провінція Онтаріо заборонить рекламувати електронні сигарети у продуктових магазинах та на автомобільних заправних станціях.

Про це йдеться у повідомленні на сайті міністерства охорони здоров’я Онтаріо.

“Онтаріо вживає термінові дії для вирішення проблеми використання молоддю електронних сигарет, забороняючи рекламу цієї продукції у продуктових магазинах й автозаправних станціях. Починаючи із 1 січня 2020 року реклама електронних сигарет буде дозволена лише у спеціалізованих магазинах та місцях збуту марихуани, потрапити до яких можуть лише особи, старші 19 років”, - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що ухвалили це рішення після численних консультацій.

“Ці зміни стали наслідком обговорення із зацікавленими сторонами: експертами, громадами та родинами, занепокоєними молодіжним курінням електронних сигарет та їх рекламою, а також вивчення новітніх наукових досліджень, що вказують на зростання використання електронних сигарет молоддю у Онтаріо”, - зауважили у міністерстві.

Протягом всього лиш року з 2017 по 2018 онтарійців у віці 16-19 років, які використовують електронні сигарети, стало на 74% більше.