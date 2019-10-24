Виступ “Київської камерати” закрив Дні української музики у Варшаві

Виступ Національного ансамблю солістів "Київська камерата" під диригуванням композитора Романа Реваковича у середу ввечері завершив п’ятий фестиваль “Дні української музики у Варшаві”.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Це була вдала презентація української музики у Варшаві, в усій Польщі. Україна має прекрасну не лише фольклорну музику, а й музику високого плану”, - заявив артдиректор фестивалю, відомий польський диригент та композитор українського походження Роман Ревакович.

Під час виступу виконувалися твори чотирьох українських композиторів - Володимира Шумейка, Ігоря Щербакова, Євгена Станковича та Олега Киви.

Дні української музики у Варшаві / Фото: Юрий Банахевич, Укрінформ

За словами Реваковича, на цьогорічному фестивалі запроваджено інновацію: окрім української, виконувалася музика польського композитора Вітольда Лютославського. Він наголосив: це доводить, що Україна і Польща мають розмовляти між собою мовою культур.

Директор національного ансамблю "Київська камерата" Дмитро Таванець підкреслив, що культура є найпотужнішою дипломатією, а музика - міжнародна мова, яку всі розуміють.

“Дуже важливо налагоджувати ці зв’язки, показувати українську музику в Польщі”, - констатував Таванець.

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Голова національної спілки композиторів України Ігор Щербаков зауважив, що всі фестивалі, які організував Роман Ревакович, були на дуже високому рівні.

“Він робить усе, щоб показати українську музику в найкращому світлі, щоб Україну знали у світі, зокрема і в Польщі”, - наголосив Щербаков.

Як повідомлялося, “Дні української музики у Варшаві” організувала фундація Pro Musica Viva. Артдиректором фестивалю є її голова Роман Ревакович. Упродовж фестивалю відбулися три концерти українських виконавців та композиторів.