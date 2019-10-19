У Варшаві стартували Дні української музики

Концертом українських виконавців - скрипаля Андрія Павлова та піаніста Богдана Кривопуста - у Варшаві розпочався п’ятий фестиваль “Дні української музики у Варшаві”.

Українські музиканти представили твори середнього покоління українських композиторів, стипендіатів програми Gaude Polonia міністерства культури та національної спадщини Польщі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Фестиваль «Дні української музики» у Варшаві / Фото: Юрій Банахевич, Укрінформ

“Цей фестиваль об’єднаний українськими композиторами і Вітольдом Лютославським, який є одним з найвидатніших польських композиторів XX століття, поряд з Фредериком Шопеном та Каролем Шимановським”, - зазначив у коментарі агентству учасник концерту, український композитор і піаніст, директор Державного спеціалізованого видавництва “Музична Україна” Богдан Кривопуст.

На його переконання, фестиваль є одним з найважливіших мистецьких заходів, які проводяться у Східній Європі, який організовано у Польщі на високому рівні. Він зауважив, що на фестиваль приїхали українські композитори, чиї твори тут виконуватимуться.

Голова Об’єднання українців у Польщі (ОУП) Петро Тима зазначив, що проведення цього фестивалю є доказом того, що українська культура нині з’являється в Польщі у своєму різноманітті.

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“20-30 років тому звучання сучасної української класичної музики в Польщі було дуже рідкісним явищем. Відбувається процес зближення – відкриття українського кіно, українських сучасних композиторів, їхніх творів, але також і спільних польсько-українських проектів”, - наголосив голова ОУП, яка є одним із співорганізаторів фестивалю.

Він висловив думку, що цей фестиваль матиме свій позитивний результат, а українська класична музика буде все більш присутньою в Польщі.

Як інформувалося, фестиваль триватиме у Варшаві до 23 жовтня, а в його рамках відбудеться три концерти.

Під час другого концерту у виконанні співачки Оксани Нікітюк та піаніста Дмитра Таванця усі бажаючі зможуть послухати музику Вітольда Лютославського і твори найвидатнішого сучасного українського композитора Валентина Сильвестрова.

В рамках третього концерту можна буде послухати музику сучасних українських композиторів у виконанні Національного ансамблю солістів «Київська камерата» під диригуванням Романа Реваковича.

“Дні української музики у Варшаві” організовує фундація Pro Musica Viva. Артдиректором фестивалю є голова цієї фундації, відомий польський диригент та композитор українського походження Роман Ревакович.