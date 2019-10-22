Сніговий барс із Франції

Сніговий барс із Франції "поселився" у миколаївському зоопарку

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Укрінформ
До Миколаївського зоопарку з французького зоологічного саду Mulhouse спеціальним транспортом доставлено самця снігового барса на прізвисько Тіксі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор зоопарку Володимир Топчій.

«З французького зоологічного і ботанічного парку Mulhouse 22 жовтня до Миколаєва спеціальним транспортом доставлено самця снігового барса на прізвисько Тіксі. Тварину передано за рішенням координатора Emma Nygren (EEP Coordinator Snow Leopard (Uncia uncia) в рамках Міжнародної Програми розведення снігових барсів в Європі», - йдеться у повідомленні.

Барс народився у французькому зоопарку 28 травня 2017 року. Працівники зоопарку сподіваються, що він стане парою самиці снігового барса, яка лишилася одна після того, як влітку 2016 року помер самець.

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«Ми дуже сподіваємося, що нам вдасться познайомити молодого самця з нашої самкою, і сподіваємося на отримання потомства. Тіксі вже на експозиції», - зазначив Топчій.

Як уже повідомлялося, 28 серпня 2016 року в миколаївському зоопарку від отруєння щурячою отрутою помер сніговий барс Гаспар.

Фото: Володимир Топчій, Фейсбук

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