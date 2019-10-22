Сніговий барс із Франції "поселився" у миколаївському зоопарку

До Миколаївського зоопарку з французького зоологічного саду Mulhouse спеціальним транспортом доставлено самця снігового барса на прізвисько Тіксі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор зоопарку Володимир Топчій.

«З французького зоологічного і ботанічного парку Mulhouse 22 жовтня до Миколаєва спеціальним транспортом доставлено самця снігового барса на прізвисько Тіксі. Тварину передано за рішенням координатора Emma Nygren (EEP Coordinator Snow Leopard (Uncia uncia) в рамках Міжнародної Програми розведення снігових барсів в Європі», - йдеться у повідомленні.

Барс народився у французькому зоопарку 28 травня 2017 року. Працівники зоопарку сподіваються, що він стане парою самиці снігового барса, яка лишилася одна після того, як влітку 2016 року помер самець.

«Ми дуже сподіваємося, що нам вдасться познайомити молодого самця з нашої самкою, і сподіваємося на отримання потомства. Тіксі вже на експозиції», - зазначив Топчій.

Як уже повідомлялося, 28 серпня 2016 року в миколаївському зоопарку від отруєння щурячою отрутою помер сніговий барс Гаспар.

Фото: Володимир Топчій, Фейсбук