На конкурсі скрипалів у Львові змагатимуться учасники з 19 країн

У Львові 17-27 жовтня втретє проходить Міжнародний конкурс молодих скрипалів, започаткований відомим українським скрипалем Олегом Крисою. Цьогоріч до участі у змаганні за гран-прі допущено 39 учасників з 19 країн.

Про це повідомив Укрінформу засновник конкурсу, скрипаль, музичний педагог Олег Криса.

"Кваліфікаційній комісії та оргкомітету доводилося по кілька разів прослуховувати надіслані матеріали, аби з 60 поданих заявок відібрати претендентів на участь у конкурсі. Досить сильні і потужні скрипалі. Не хочу ображати учасників перших двох змагань, але рівень виконавської майстерності молодих музикантів значно зріс. Після незалежного оцінювання до І туру допущено 39 учасників, які представляють 19 країн світу", - розповів Криса.

Із 2013 року, раз на три роки, у Львові відбувається Міжнародний конкурс молодих скрипалів, започаткований Олегом Крисою - відомим українським скрипалем, педагогом, почесним професором Львівської національної музичної академії ім. Миколи Лисенка, професором Eastman School of Music і Manhattan School of Music (США), почесним членом Японської струнної асоціації викладачів.

За умовами цього конкурсу, кожен учасник повинен виконати певні твори українських авторів, тож це є безпосередньою промоцією української класичної музики.