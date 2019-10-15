Хто може стати першою скрипкою у Львові на ІІІ Міжнародному конкурсі скрипалів Олега Криси?

17-27 жовтня у Львові відбудеться ІІІ Міжнародний конкурс скрипалів, патроном якого є легенда української скрипкової школи Олег Криса. Вперше цього року конкурс проводитиметься за підтримки Українського культурного фонду, генеральним спонсором традиційно виступає ТМ «Світоч», а партнером – компанія «Ензим».

Як зазначає голова оргкомітету і засновник конкурсу, президент ГО МО «СКМ» Сергій Подолянчик, мета конкурсу — розвиток талановитої молоді, набуття українськими виконавцями досвіду участі у міжнародних заходах, промоція світової та вітчизняної скрипкової класики, української музичної спадщини.

«В Україні багато обдарованої молоді, але більшості бракувало і бракує фінансової можливості відвідувати закордонні конкурси. Саме тому ще у 2013 році ми вирішили організувати подію світового рівня в Україні і саме у Львові, який надзвичайно багатий своєю мистецькою спадщиною, - каже пан Сергій. – Конкурс проводиться раз у три роки і участь у ньому можуть брати скрипалі віком 15 – 29 років. Цьогоріч ми втретє прийматимемо кращих молодих віртуозів світу у культурній столиці України. Вже сам цей факт свідчить про те, що наш Львівський конкурс належно цінується у світі класичної музики на міжнародному рівні».

До речі, цього року, заявки на участь подали 60 музикантів з усього світу. Відбіркові прослуховування пройшли 39 претендентів з 16 країн (Японії, Китаю, Південної Кореї, Росії, Данії, Нідерландів, Латвії, Австрії, Франції, Фінляндії, Польщі, США, Малайзії, Сінгапуру, Китаю і України). Участь у першому турі візьмуть 35 молодих скрипалів.

За умовами, конкурс проводитиметься у три тури:

1 тур – виконання музичного твору соло – до другого туру обирається 15 учасників (19-20 жовтня, Львівський будинок вчених);

2 тур – виконання музичного твору під акомпанемент фортепіано – до фіналу обирається 6 учасників (22-23 жовтня, Львівська національна філармонія);

3 тур (фінал) – виконання музичного твору з симфонічним оркестром – журі обирає переможців та лауреатів спеціальних відзнак (25-26 жовтня, Львівська національна філармонія).

Призовий фонд конкурсу за перше місце складає 20 тисяч євро, за друге – 10 тисяч євро, і за третє – 8 тисяч євро.

Нагородження переможців і заключний Гала-концерт відбудуться 27 жовтня у Львівській національній філармонії.

«Наш Львівський конкурс це, перш за все, безпосередня промоція української класичної музики, нашого національного надбання. Кожен учасник повинен виконати певні твори українських композиторів. Переконаний, що в подальшому зарубіжні виконавці, включать їх до своїх концертних програм, і тим самим пропагуватимуть нашу культурну спадщину», - ділиться думками маестро Олег Криса.

Варто зазначити, що «родзинкою» цьогорічного фіналу стане виконання претендентами на перемогу «Концерту для скрипки з оркестром №5» видатного українського композитора Євгена Станковича. Цей твір ще має назву «Питання без відповіді» і присвячений творчості видатного скрипаля Олега Криси.

А відповідь на питання, хто ж стане першою скрипкою конкурсу, дадуть члени журі, знані у світі музиканти і педагоги: Олег Криса, США (голова журі); Володимир Заранський, Україна (віце-голова журі); Пяйвют Меллер, Фінляндія (член журі); Едвард Зєнковскі, Польща (член журі); Клара Цернат, Франція/Румунія (член журі); Сангі (Санія) Чонг, Південна Корея (член журі); Елізабет Кропфіч, Австрія (член журі).

Дізнатися подробиці про конкурс можна тут: www.olehkrysa-competition.com