Іван Марчук презентував свою останню у Києві виставку "Секрети геніальності"

Найвідоміший у світі український художник Іван Марчук відкрив у столичному мистецькому просторі ARTAREA свою виставку “Секрети геніальності”, яка за задумом митця буде останньою у Києві.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я знайшов цю галерею, і коли я подивився на цьому екрані героїв Сальвадора Далі і Пікассо, я сказав, що дуже хочу бачити на цьому екрані свої картини. І ось тут знаходяться картини починаючи з 1965 року по 1980 рік. Це тоді коли я попрощався з соцреалізмом, вирішив, що я хочу бути ненормальним художником, не таким, як всі, а яким то я не знав", - сказав під час виставки Марчук.

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Він зазначив, що окрім живопису і графіки, цього разу відвідувачі зможуть побачити пластичні твори, а також першу digital-інсталяцію за мотивами його робіт.

Завершуючи період виставкової відкритості, Марчук презентує понад 100 робіт, які раніше не експонувалися.

Виставка «Секрети геніальності: 100 невідомих творів Івана Марчука» / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Виставка триватиме з 18 жовтня до 15 грудня в мистецькому просторі ARTAREA.

Також у цей період Марчук особисто проведе кілька авторських екскурсій і майстер-класів з живопису.

Іван Марчук – один із найбільш видатних сучасних українських митців. Він має звання Народного художника України, а також є лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка та членом Золотої гільдії Римської академії сучасного мистецтва.

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У доробку Марчука близько 5000 картин. За півстоліття творчої діяльності він провів понад 150 монографічних та 100 колективних виставок в Україні та за її межами. У 2007 році Іван Марчук увійшов до рейтингу “100 геніїв сучасності”, який склала британська газета The Daily Telegraph.