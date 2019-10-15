Картину Далі викрали з галереї у Сан-Франциско за 32 секунди

Невідомий чоловік за 32 секунди викрав з галереї Dennis Rae Fine Art у Сан-Франциско картину Сальвадора Далі "Палаючий жираф" вартістю $20 тисяч.

Про це повідомляє АВС7.

"Чоловікові у блакитній футболці та шапці знадобилося всього 32 секунди, щоб зайти в художню галерею у Сан-Франциско і вийти на вулицю з гравюрою Сальвадора Далі за $20 тисяч у правій руці. Цей злочин був зафіксований численними камерами спостереження", - йдеться у повідомленні.

У галереї проходила виставка творів іспанських сюрреалістів, серед яких була і робота Далі, створена у 1966-1967 роках під впливом творчості Пабло Пікассо.

За словами директора галереї Анджели Келлетт, у злочинця був співучасник, який відволікав працівника виставки, поки злодій забирав картину, закріплену на мольберті карабіном і тросом.

Розмір полотна 50 на 60 сантиметрів. Як саме зловмиснику вдалося непомітно винести твір мистецтва - не відомо.

Фото з сайту abc7news.com