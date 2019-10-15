Картину Далі викрали з галереї у Сан-Франциско за 32 секунди
Про це повідомляє АВС7.
"Чоловікові у блакитній футболці та шапці знадобилося всього 32 секунди, щоб зайти в художню галерею у Сан-Франциско і вийти на вулицю з гравюрою Сальвадора Далі за $20 тисяч у правій руці. Цей злочин був зафіксований численними камерами спостереження", - йдеться у повідомленні.
У галереї проходила виставка творів іспанських сюрреалістів, серед яких була і робота Далі, створена у 1966-1967 роках під впливом творчості Пабло Пікассо.
За словами директора галереї Анджели Келлетт, у злочинця був співучасник, який відволікав працівника виставки, поки злодій забирав картину, закріплену на мольберті карабіном і тросом.
Розмір полотна 50 на 60 сантиметрів. Як саме зловмиснику вдалося непомітно винести твір мистецтва - не відомо.
Фото з сайту abc7news.com