У Сумах проходить міжнародний фестиваль музики барокo Bach-fest’19

У Сумах розпочався традиційний міжнародний фестиваль музики епохи барокo Bach-fest’19.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Цьогорічними учасниками заходу стали музиканти з Німеччини, Швейцарії, Польщі та України, які виступлять впродовж місяця із серією з шести концертів. Перший з них – благодійний, на нього зголосилися музиканти з німецького міста Бремен. Таку практику збору коштів ми почали з нашого 12-го фестивалю. Хай ця сума коштів, можливо, буде й невелика, однак, спрямовуючи ці гроші для тих, хто їх зараз особливо потребує, зокрема наших воїнів на сході України, я вважаю, місію фестивалю - окрім отримання естетичного задоволення для наповненої зали глядачів - успішною», - зазначив на відкритті заходу його натхненник Орест Коваль.

За його словами, для іноземних музикантів, які виступають у стилі епохи барокo, стало престижним приїжджати до Сум.

«Ті з музикантів, хто до нас приїжджають, говорять, нібито побували в Австрії, Німеччині. Кажуть, що вони почуваються тут, як у Європі. А ці слова, погодьтеся, дорогого варті», - сказав Коваль.

Усі концерти фестивалю проходять у Сумській обласній філармонії (вул. Петропавлівська, 63), початок о 18.00.