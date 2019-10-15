Берлін перетворився на величезну світлову інсталяцію

У німецькій столиці проходять тижні світла BERLIN leuchtet і 15-й Festival of Lights.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Гасло цьогорічного дійства - «Світло змінюється - керуй своїм майбутнім». Теми – терпимість, свобода та демократія.

Світлові постановки влаштовані на фасадах культурних пам’яток, міністерств, посольств, на монументах, церквах, мостах і просто на асфальті - загалом більш як на 100 локаціях у різних районах.

Фестивалі світла BERLIN leuchtet і Festival of Lights / Фото: Ольга Танасійчук. Укрінформ

Чимало світлових інсталяцій присвячені темі падіння Берлінського муру та об’єднання Німеччини, яке цьогоріч відзначається утридцяте.

Берлінці та гості міста зможуть насолоджуватися яскравим видовищем до 20 жовтня.