Берлін перетворився на величезну світлову інсталяцію
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Укрінформ
У німецькій столиці проходять тижні світла BERLIN leuchtet і 15-й Festival of Lights.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Гасло цьогорічного дійства - «Світло змінюється - керуй своїм майбутнім». Теми – терпимість, свобода та демократія.
Світлові постановки влаштовані на фасадах культурних пам’яток, міністерств, посольств, на монументах, церквах, мостах і просто на асфальті - загалом більш як на 100 локаціях у різних районах.Фестивалі світла BERLIN leuchtet і Festival of Lights / Фото: Ольга Танасійчук. Укрінформ
Чимало світлових інсталяцій присвячені темі падіння Берлінського муру та об’єднання Німеччини, яке цьогоріч відзначається утридцяте.
Берлінці та гості міста зможуть насолоджуватися яскравим видовищем до 20 жовтня.