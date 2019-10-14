Фестиваль "Старе місто" в Анталії: культурна дипломатія в дії

В Анталії 10-13 жовтня відбувся фестиваль "Старе місто", який об’єднав представників майже півсотні міст з більше ніж двадцяти країн.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині.

Україна виступила цього року почесним гостем, що означало особливу увагу саме до української культури та традицій в програмі фестивалю.

Фестиваль відкрився концертом українських виконавців – танцювального колективу з Кам’янець-Подільського та гурту Kazka.

Кожного дня програма фестивалю "Старе місто" знайомила глядачів з українською культурою – народні танці та пісні, майстер-клас з ліплення вареників викликали неабиякий інтерес глядачів.

Біля стін Анталійської фортеці виступили хор "Берегиня", ансамбль української сучасної пісні "Слов’янка", етногрупа "Рада". Всі колективі – аматорські, їх учасники – представники української громади в Туреччині.

У репертуарі колективів давньослов’янські пісні часів Київської Русі, українські народні, класичні та сучасні пісні. Глядачі тепло вітали українських артистів, щедро обдаровували аплодисментами.

Майстер-клас із ліплення вареників, який пройшов у одному із закладів громадського харчування на території стародавньої фортеці, привернув увагу турецьких господинь. Туркені, які традиційно добре знаються на стравах національної кухні, залюбки приєдналися до ліплення вареників, поділившись своїми секретами приготування страв з тіста, які також популярні в Туреччині.

"Ми додаємо курячі яйця в тісто, а от на майстер-класі дізналися, що можна і без яєць зробити смачне тісто. Лиш борошно, сіль та вода, — досить простий рецепт. Цікаво, що в Україні у вареники кладуть навіть вишні. Обов’язково приготую вдома і почастую родичів варениками", - ділилися враженнями присутні на майстер-класі, який зацікавив не лише жінок, а й чоловіків.

Читайте також: Український письменник представить в Анталії книгу про життя емігрантів в ОАЕ

Останній день фестивалю, біля відомої в Анталії годинникові вежі, що неподалік виходу зі старого міста, виступили самодіяльні колективи колектив української пісні "Калина", дитячий колектив українського народного танцю "Світанок" та музичний дует – Наталія Кирджа та Марина Сапмаз.

Турецькі глядачі вітали виконавців оплесками, а після концерту дякували за виступ та фотографувалися з виконавцями.

"Ви навіть не можете уявити, скільки емоцій ми отримали від цього фестивалю. І все завдяки вам, цій гостинній країні, цьому гостинному району – Муратпаша й звісно громадянам Туреччини. Тому що такі гарячі та відкриті серця, які готові приймати та проводити такі вечора, для нас, українців, дуже важливі. Наша країни вміє багато чого, вміє плакати й сміятися. Ми зараз плачемо на сході нашої держави, але це місце дало нам змогу посміхнутися. І це завдяки вам. Дякуємо за таку можливість, бути тут в якості почесних гостей", - звернувся консул України в Анталії В’ячеслав Хоменко до присутніх на церемонії закриття фестивалю.

Консульство України в Анталії було відкрите менш як рік тому – на початку листопада 2018-го. До консульського округу відноситься все узбережжя Середземного моря, в цьому регіоні проживає близько 10 тисяч українців. Окрім обслуговування громадян, консульство працює над поглибленням двостороннього співробітництва у різних сферах, сприяє регіональному співробітництву. Статус почесного гостя на фестивалі "Старе місто" в Анталії – один із успішних результатів роботи у сфері культурної дипломатії. Наступного року в планах Консульства проведення Днів України в Анталії.

15 жовтня в Анталії відбудеться Координаційна рада українських громад в Анталії.