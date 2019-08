Зірка фільму "Мачете" Денні Трехо вперше приїде в Україну

Американський актор Денні Трехо вперше відвідає Україну.

21-22 вересня зірка фільму "Мачете" стане гостем фестивалю Comic Con Ukraine 2019, повідомляє DT.

Організатори фестивалю наголошують, що відвідувачі фестивалю зможуть поставити Трехо питання, а також взяти у нього автограф і сфотографуватися з ним.

Актор здобув славу завдяки амплуа антигероя у фільмах і серіалах "Від заходу до світанку", "Відчайдушний", "Діти шпигунів", "Інферно", "Секретні матеріали" та інших. Всього він зіграв більше 300 ролей в кіно.

Крім того, Трехо озвучив Венома в мультфільмі "Фінес і Ферб: Місія Марвел". Голос актора можна почути в анімаційних мультфільмах і серіалах "Книга Життя", "Американський татусь", "Рік і Морті", "Цар гори". Він став одним з головних персонажів додаткової картки зомбі-режиму відеоігри Call of Duty: Black Ops! А ще з'являвся в іграх Def Jam: Fight for NY, Fallout: New Vegas, Grand Theft Auto: Vice City, Guns of Boom та ін.