Зірка "Бійцівського клубу" Едвард Нортон сьогодні святкує 50-річчя

Відомому американському акторові, режисеру і продюсеру Едварду Нортону 18 серпня виповнюється 50 років.

Українському кіноглядачеві він відомий, передусім, своїми ролями у фільмах "Бійцівський клуб", "Американська історія Ікс", "Бьордмен", "Розмальована вуаль" та багатьох інших.

Едвард Гаррісон Нортон народився в Бостоні, штат Массачусетс, проте зростав у Колумбії, штат Меріленд. Його батько, також Едвард, працював федеральним прокурором в адміністрації Картера, мати Робін викладала англійську мову. Актор також має сестру Моллі.

Змалку Едвард Нортон цікавився театром і вже у вісім років дебютував на сцені в місцевій постановці мюзиклу "Annie Get Your Gun".

У 1991 році Едвард Нортон закінчив Єльський університет, здобувши ступінь бакалавра з історії. Під час навчання не полишав займатися театром, вивчав японську мову. Відразу після отримання диплому поїхав до Японії, де працював у компанії свого діда Enterprise Foundation.

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Проте, повернувшись у 1994 році до Нью-Йорка, Нортон покинув роботу, вирішивши повністю присвятити себе акторству. І не дарма, адже перша ж роль у кіно, у фільмі "Первісний страх" (1996), принесла йому нагороду "Золотий глобус" і номінацію на "Оскар" за кращу чоловічу роль другого плану. Згодом його не раз номінували, в тому числі і за кращу чоловічу роль у фільмі про неонацистів "Американська історія Ікс". Всесвітню ж славу актор здобув після виходу на екрани фільму "Бійцівський клуб" за романом Чака Поланіка.

Фільмографія Нортона налічує десятки фільмів, серед яких "Народ проти Ларрі Флінта", "Фріда", "Червоний дракон", "Царство небесне", "Ілюзіоніст", "Всі кажуть, що я люблю тебе", "Неймовірний Халк", "Готель "Гранд Будапешт" тощо.

А у 2000 році він дебютував як режисер, знявши комедію "Зберігаючи віру".

У 2012 році актор одружився з канадським кінопродюсером Шоною Робертсон, а у 2013 році у пари народився син.