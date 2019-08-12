Демі Мур похизувалася новою вишиванкою

Демі Мур похизувалася новою вишиванкою

Фото
Укрінформ
Зірка одягла вишиванку від української дизайнерки.

Голлівудська акторка Демі Мур уподобала смарагдову вишивану сукню від дизайнера Віти Кін.

Світлину зі своїм песиком та у новому вбранні вона опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм. "Мерпл робить відвертим будь-який образ. Але моїй сукні від Vita Kin це аж ніяк не шкодить", - підписала фото знаменитість.

До речі, це вже не вперше Демі Мур одягає українську сорочку. Раніше зірка прийшла на виставку у яскраво-жовтій сукні.

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