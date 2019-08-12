Демі Мур похизувалася новою вишиванкою

Зірка одягла вишиванку від української дизайнерки.

Голлівудська акторка Демі Мур уподобала смарагдову вишивану сукню від дизайнера Віти Кін.

Світлину зі своїм песиком та у новому вбранні вона опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм. "Мерпл робить відвертим будь-який образ. Але моїй сукні від Vita Kin це аж ніяк не шкодить", - підписала фото знаменитість.

До речі, це вже не вперше Демі Мур одягає українську сорочку. Раніше зірка прийшла на виставку у яскраво-жовтій сукні.