Турецькі археологи знайшли страусине яйце віком 8,5 мільйона років

Турецькі археологи, які проводять розкопки на півночі країни, в районі міста Чанкири, знайшли страусине яйце, вік якого становить 8,5 млн років.

Про це повідомляє видання Duvar.

«Під час розкопок у місцевості, де знайдено викопні рештки стародавніх тварин, знайдено страусине яйце, вік якого 8,5 мільйонів років», - повідомила професор Анкаринського університету Айла Севім Ерол, яка очолює групу з археологів, що проводять розкопки.

Вона додала, що після низки експертиз знахідка стане експонатом музею.

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Археологічні дослідження в цій місцевості ведуться вже протягом 30 років, але таку знахідку вдалося зробити вперше.

На цій території раніше виявляли кістки пращурів 13 різних видів тварин, зокрема коней і жирафів.