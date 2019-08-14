На Вінниччині знайшли рештки вимерлого шерстистого носорога

Кістки вимерлого близько 20 тис. років тому шерстистого носорога виявили у глиняному кар’єрі поблизу с. Гопчиця Погребищенського району Вінницької області.

Про це повідомляє сайт с. Гопчиця.

«В Гопчиці на глиняному кар’єрі знайшли, ймовірно, кістки шерстистого носорога. Однак для точного визначення потрібно проводити ще додаткові дослідження та експертизи», - йдеться у повідомленні.

За словами доктора наук, професора Чернівецького національного університету Богдана Рідуша, який спеціалізується на археології та палеогеографії, усі три кістки належать носорогу.

З ним погоджуються й інші науковці — з Національного науково-природничого музею НАН України в Києві та львівського Державного природознавчого музею НАН України.

Як розповів Укрінформу сільський голова Гопчиці Руслан Прилуцький, рештки вимерлої тварини знайшли працівники цегельного заводу, які здійснювали на глинищі забір сировини. В селі припускають, що йдеться про викопні рештки якоїсь доісторичної тварини, позаяк на такій глибині не може бути «свіжих» захоронень. Нині кар’єр тимчасово закрили для важкої техніки, сподіваючись на зацікавлення науковців.

Популярність «гопчинецького носорога» розпочалася з публікації фотографій знахідки у Facebook - її побачили знавці й допомогли ідентифікувати кістки: гомілкову, ліктьову і зап’ястну.

«В цих місцях і раніше знаходили кістки, але люди не надавали їм значення, бо думали, що це рештки свійських тварин», – зазначив директор сільського музею, де зберігається знахідка, Михайло Петренко.

У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї можна побачити череп шерстистого носорога.

Шерстистий (волохатий) носоріг, або целодонт сибірський — вимерлий вид носорогів, що жив у епоху плейстоцену до кінця останнього льодовикового періоду. Це друга за величиною після мамонта тварина, яка зустрічалася на теренах Поділля, зокрема, їхні рештки трапляються на території Погребищенського та Тростянецького районів. Орієнтовно вони вимерли близько 18-20 тис. років тому. Довжина дорослого шерстистого носорога становила 3,7 м і важив він у середньому від 2 до 3 тонн, але вони могли, ймовірно, досягати й розмірів у 4,3—4,4 м, що більше, ніж довжина тіла сучасного білого носорога.

Фото: hopchytsya.com.ua