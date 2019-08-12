Археологи показали знахідки, які розкопали на Більському городищі

Дзеркало, намисто, сережки з жовтого металу та ще деякі цінні артефакти були знайдені в унікальному, не розграбованому кургані на Більському городищі, що розташоване на території Котелевського району Полтавської області.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Археологічні знахідки в Більському городищі / Фото: Сергій Пустовіт‎, Укрінформ

«Тут є дзеркало, прикраси з жовтого металу (до проведення апробації в науці це так називається), після проведення цієї процедури матеріал можна буде вважати золотом. Ще є намисто. Усе це характерне для жіночих поховань. Знайдені також речі, характерні для чоловічого поховання: акінак, сагайдачний набір з вістрями стріл і древками, вудила, деталі кінської упряжі тощо. Чимало посуду, виробів з кераміки. Унікальною є таця, вироблена з піщаника», - розповів директор історико-культурного заповідника «Більське городище» Ігор Корост.

До речі, саме Корост повідомив сьогодні, 12 серпня, сенсаційну новину про зроблені вчора унікальні знахідки археологічної експедиції Харківського національного університету ім.В.Н. Каразіна під керівництвом професора Ірини Шрамко. Але тримав інтригу аж до 12 години, поки представники ЗМІ не зібралися на могильнику Скоробір за Більськом.

Більське городище / Фото: bilsk.com.ua

Нині це сільськогосподарські поля, на яких зосереджено понад 1000 курганів скіфської доби, практично зрівняних із землею. Щоліта, починаючи з 1906 року, сюди приїжджають археологи. І кожна наукова експедиція тут знаходить все нові й нові докази того, що у VII-IV столітті до нашої ери на цих просторах вирувало столичне життя. Саме тут знаходилося, як стверджував ще древньогрецький історик Геродот, головне місто скіфського племені будинів, Гелон.

Гелонські кургани почали грабувати ще за часів розквіту фортеці. Зазвичай, як розповідають історики, це робили копачі, котрі знали, що поклали в могилу родичі покійного. Потім було кілька хвиль набігів ласих до скіфського золота грабіжників та селітроварників. Вони по два, а той по три рази тривожили спокій померлих, підбираючи те, що загубили спритніші злодії попередніх епох. Тож за всю більш ніж столітню історію цивілізованих археологічних розвідок (тривалий час на цьому віковому проміжку територія не досліджувалась) вчені всього втретє наткнулися на уціліле поховання.

Представленому сьогодні похованню молодої заможної жінки та чоловіка приблизно 2600 років.

«Унікальність поховального комплексу полягає у тому, що археологи мають інформацію про первісне розташування предметів. Завдяки цьому можна буде зробити висновки і припущення про вірування та поховальні обряди древнього населення Більського городища», - йдеться на сайті історико-культурного заповідника «Більськ».

А також уточняється, що дзеркало і браслет виготовлені з бронзи, намистини – з бурштину, кришталю та сердоліку, із жовтого металу (золота) – сережки. Від черпаків, кочерги, тарілок та іншої кераміки домашнього вжитку залишились лише уламки.

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На жаль, кістяки теж збереглися дуже погано — струхли. Від чоловічого скелета взагалі нічого не залишилось, а від жіночого — лише частина.

А от що на диво добре збереглося, так це дерев’яна поховальна конструкція.

Також у похованні археологи знайшли кістки жертовної тварини, яка, за попередньою оцінкою, схожа на козу.

Археологи говорять, що вони показали лише близько 70 відсотків розкопаного, а справжні сенсації будуть представлені на науковій конференції, присвяченій підсумкам роботи експедиції, у листопаді. Після опрацювання знахідки перейдуть реставраторам, які проведуть апробацію, і лише після цього артефакти будуть виставлені як експонати в музеї археології Харківського національного університету.