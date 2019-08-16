Говоримо з Євгеном Клопотенком, кулінарним експертом, ресторатором

Гість поділився з нами рецептом закуски з бджіл, розповів, чому потрібно внести український борщ до культурної спадщини ЮНЕСКО, та відкрив таємницю утворення нових смаків

Євген Клопотенко розповів про зародження власного ресторану «100 років тому вперед»: «Коли я починав створювати меню, я почав думати, що немає нічого українського, тому що ми не знаємо, що таке українська їжа». За його словами, коли він питав у рідних, близьких, що таке українська їжа, йому називали борщ, вареники, галушки, пампушки: «і все, я зрозумів, що українці знають лише п’ять страв». Головна мета полягає в тому, аби повернути втрачені страви з українського минулого і подати їх по-новому, по-європейськи, щоб українська кухня була різноманітною і цікавою всьому світу.

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Він навіть поділився, як шукав давні рецепти: «Я ведучий програми «ЕнеЇда» на UA:Першому. Її також транслюють по українському радіо – там, де немає телебачення. І навіть звідти люди присилають нам свої листи! Мені надіслали приблизно 150 рецептів люди з сіл, де нема телебачення. Ви уявляєте, що то за люди? Це саме ті носії тієї важливої інформації української їжі і саме звідти ці рецепти я познаходив…»

Також зірковий кухар розповів про проблему ідентифікації борщу за кордоном. Він ініціює занесення його до спадщини ЮНЕСКО, щоб весь світ знав, що борщ є українським: «якщо ми занесемо борщ до спадщини ЮНЕСКО як нашу українську страву, то, я думаю, ми станемо на одну ступінь вище. І станемо сильнішими як нація».

Окрім того, Клопотенко зауважив, що необов’язково їсти суп кожного дня. Дієтологи та нутріциологи також давно про це говорять, але чомусь суспільству важко в це повірити. Поділився історією про те, чому вирішив стати кухарем та своїм ставленням до вегетаріанців.

Євген Клопотенко - відомий кулінарний експерт, ресторатор. Народився у Києві 1986 році. Закінчив КУТЕП, факультет міжнародних відносин. Після закінчення університету почав працювати у ресторанному бізнесі. Заснував компанію з виробництва варення та соусів «Гастромайстерня Confiture». У 2015 році після перемоги у кулінарному шоу «МастерШеф», заявив про намір покращити культуру харчування в Україні. Є автором проекту «Нове Шкільне Харчування», в рамках якого створив новий збірник рецептур для навчальних закладів України. Постійний експерт програми «Сніданок з 1+1», у якій навчає глядачів готувати легко та смачно. Автор популярного в Україні кулінарного сайту klopotenko.com, найкращі рецепти якого лягли в основу книги «Зваблення їжею: 70 рецептів, які захочеться готувати».