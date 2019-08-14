Україна подала заявку про включення Аккерманської фортеці до Попереднього списку ЮНЕСКО

Постійне представництво України при ЮНЕСКО в Парижі подало заявку на включення середньовічної Білгород-Дністровської (Аккерманської) фортеці до Попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це Постійне представництво України повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

"З приємністю повідомляємо, що ППУ при ЮНЕСКО передано до Центру всесвітньої спадщини заявку, схвалену Міністерством культури України, на включення об'єкта "Тіра - Білгород (Аккерман) - на шляху від Чорного до Балтійського морів" до Попереднього списку ЮНЕСКО", зазначили у Представництві України при ЮНЕСКО.

У повідомленні констатується, що "вказаний об'єкт є унікальним комплексом пам'яток, що поєднує залишки античного міста з видатною середньовічною фортифікаційною спорудою. Протягом тисячоліть він відігравав значну роль міжнародного порту "ріка-море" в політичному та культурному житті декількох цивілізацій і був пов'язаний з найважливішими історичними подіями Південно-Східної Європи".

Як повідомлялося, у січні поточного року Національна комісія України у справах ЮНЕСКО, очолювана заступником глави МЗС Сергієм Кислицею, розглянула номінаційну заявку на включення Аккерманської фортеці до Попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Науковці вважають, що ця фортеця відповідає щонайменше трьом критеріям ЮНЕСКО: об’єкт відображає важливість взаємозв’язку людських цінностей і розвитку містобудування. Пам’ятка є архітектурним ансамблем, що ілюструє важливі етапи в історії людства, а також пов’язана з подіями та традиціями.

Середньовічна твердиня перевершує своїми розмірами всі подібні фортифікаційні споруди України. Периметр її стін становить 2,5 кілометра, а загальна площа - понад 9 гектарів. Товщина стін коливається від 1,5 до 5 метрів, а висота стін та башт - від 5 до 15 метрів. З півночі фортечні мури майже впритул підступають до Дністровського лиману. З інших трьох боків фортецю оточує рів, сучасна глибина якого сягає 13-14 метрів.