Популярний англомовний відеоблогер пояснив різницю між українською та російською мовами

Попри розповсюджене уявлення іноземців, ніби українська та російська мови майже однакові, насправді вони різні та доволі далекі одна від одної в багатьох відношеннях.

Про це розповів із детальним тлумаченням на своєму каналі у YouTube Langfocus популярний блогер-лінгвіст Поль Йоргенсен, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Автор зазначає: хибне уявлення про те, ніби мови майже однакові, могло з'явитися завдяки тому, що російська широко розповсюджена в Україні. І хоча українці здебільшого знають обидві мови, вони дуже відрізняються.

Йоргенсен констатує, що в Україні також розповсюджений суржик, який може стирати відмінності між двома мовами.

«Проте, попри іноді непевне розмежування між двома мовами, літературна українська та літературна російська - безперечно різні, як і повсякденна мова двох народів», - зауважує блогер.

Він пояснює історичне походження слов'янських мов від давньої мови Київської Русі та зазначає, що подальша історія монгольських впливів на російську та впливу Великого князівства Литовського на українську та білоруську визначила їхні різні траєкторії розвитку.

«Погляньмо на лексику: російська та українська лексично споріднені на 62%. Мене особисто здивувало, наскільки мала ця цифра. Адже лексична спорідненість з польською, словацькою та білоруською мовами в української вища, ніж із російською», - пояснює автор.

Так, українська має 70% однокореневих слів з польською, 66% зі словацькою та 84% лексичної спорідненості з білоруською.

Протягом 17 хвилин Йоргенсен на конкретних прикладах пояснює лексичні, фонетичні, граматичні спорідненості та відмінності між українською та російською мовами.

Зокрема, він указує на відмінні лексеми, наявність в українській мові дієслівної форми складного майбутнього часу та давноминулого часу, яких немає в російській тощо.

«Я переконаний: сьогодні ви побачили, що російська та українська - дуже тісно пов'язані мови, які мають багато спорідненостей, проте і багато відмінностей. Деякі з них незначні, а деякі - суттєві», - підсумовує Йоргенсен.

Наостанок блогер пояснює, що внаслідок різної лексики, різної вимови, які історично сформувалися, дві мови лише частково взаємно зрозумілі. Через те, що більшість українців знають російську, виникає «асиметрична зрозумілість»: україномовні люди розуміють російськомовних, а російськомовні - не розуміють україномовних.

Поль Йоргенсен - лінгвіст канадського походження, який мешкає у Японії та веде на YouTube один з найпопулярніших у світі блогів про мови. На його канал підписані 780 тисяч користувачів з усього світу. Відео про українську та російську мови, опубліковане 3 серпня, нині вже переглянули майже 263 тисячі осіб.