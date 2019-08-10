Монеточка випустила пісню про лісові пожежі в Росії

Російська співачка Монеточка випустила пісню «Гори гори гори», присвячену лісовим пожежам у Сибіру.

Як повідомляє Медуза, трек опублікували на сторінці артистки в соцмережі «ВКонтакте». На інших платформах запис обіцяють розмістити 16 серпня.

"Відрахування від прослуховування пісні в стрімінгових сервісах направлять на програму «Грінпіс» з боротьби з пожежами на природних територіях", - йдеться в повідомленні.

"Новини про лісові пожежі в Росії все рідше з'являються в стрічці, але проблема не зникає, і сьогодні, 9 серпня, зафіксований пік пожеж — при цьому гасять лише 7% площі горіння. Боротися з цією проблемою потрібно не тільки терміновими заходами, але і профілактичними роботами цілий рік. Розповідати про пожежі дітям і дорослим і гасити осередки на ранніх стадіях допомагають добровільні лісові пожежні, на навчання і роботу яких не вистачає коштів", - написала Монеточка в анонсі до пісні.

Повідомляється, що в пісні є такі рядки: «В стране есенинских стихов закончилось искусство» і «Куда ни плюнь, куда ни глянь — сплошное государство».