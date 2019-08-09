На Чернігівщині відзначили 200-річчя Пантелеймона Куліша

"З нагоди 200-річчя від Дня народження Пантелеймона Куліша у нас сьогодні велике свято. Приїхало дуже багато людей - з Чернігова, Борзни, Києва, Полтави, Харкова. Серед них - в.о. голови Чернігівської облдержадміністрації Наталія Романова, заступник голови обласної ради Арсен Дідур, голова ради Товариства "Чернігівське земляцтво" Віктор Ткаченко, Ольга Пилипчук - наша землячка, яка народилася тут, на хуторі Мотронівка, все знає про Кулішів-Білозерських, пише вірші про "Ганнину пустинь", які ми використовуємо у своїй роботі", - розповіла вона.

За словами науковця, учасники свята урочисто відкрили пам’ятну дошку уродженцю Борзни, відомому українському державному діячу, Герою України Івану Плющу, який в 2000 році заснував у Мотронівці музей-заповідник Куліша, та поставили до неї квіти. Потім зі сцени лунали промови гостей, вірші Куліша і згаданої вище Пилипчук, поводилася екскурсія.

У будинку Білозерських цього дня працювали дві пересувні виставки: одну привезли з Батурина, другу - з Чернігова, з історичного музею ім. В.В. Тарновського. Остання була присвячена Кулішу і, презентуючи її, співробітники музею розповіли багато цікавих історій про ювіляра.

"Історії були такі цікаві, що просто заворожували слухачів", - зауважила Богдан.

Кульмінацією свята став концерт за участю місцевих та чернігівських творчих колективів.

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Пантелеймон Куліш народився 7 серпня 1819 року в селі Вороніж Глухівського повіту Чернігівської губернії. В історію увійшов як письменник, фольклорист, етнограф, мовознавець, перекладач, автор першої фонетичної абетки для української мови, яка лежить в основі сучасного українського правопису, українського букваря та першої "Граматики" для навчання дітей рідній мові. Він був сучасником Тараса Шевченка й одним з ініціаторів створення Кирило-Мефодіївського товариства. Переклав на українську мову Біблію,твори Шекспіра та Байрона. В літературі Куліш відомий як автор першого українського історичного роману "Чорна рада".