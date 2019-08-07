Google присвятив Doodle Пантелеймону Кулішу
Укрінформ
Google випустив Doodle, присвячений українському письменнику, історику та перекладачу Пантелеймону Кулішу.
Сьогодні виповнюється 200 років із дня народження автора першого історичного роману українською мовою "Чорна рада" і першої фонетичної української абетки Пантелеймона Куліша.
Він народився 7 серпня 1819 року (за старим календарем – 26 липня).
Куліш перекладав українською мовою Шекспіра, Гете, Байрона, Шиллера, а також Біблію, рукопис перекладу якої згорів.
Письменник був прихильником українофільської течії, активно співпрацював з українським журналом "Основа" і був заарештований за участь у Кирило-Мефодіївському товаристві.