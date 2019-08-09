Шевченківська премія оголошує прийом документів

З 1 вересня 2019 року розпочинається прийом документів на здобуття Національної премії імені Тараса Шевченка 2020 року.

Оголошення про це оприлюднено на офіційному сайті Комітету з Національної премії.

“Прийом документів триватиме з 1 вересня по 31 жовтня цього року”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, висуваються нові оригінальні твори (роботи), опубліковані/оприлюднені у завершеному вигляді протягом останніх п’яти років, але не пізніше як за півроку до їх висунення на здобуття Національної премії.

Пропозиції щодо участі твору у конкурсі вносяться лише в одній номінації “Література”, “Публіцистика, журналістика”, “Музичне мистецтво”, “Театральне мистецтво”, “Кіномистецтво” або “Візуальне мистецтво”.

Культурна інституція, експерт, член Комітету, які представляють твір, подають до Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка представлення, до якого додаються: анкета, заповнена особисто кандидатом; згода кандидата на обробку персональних даних; копія паспорта; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; публічні відгуки у пресі на представлений твір чи роботу; книги, каталоги художніх робіт, аудіо- та відеозаписи, висунутих творів і робіт у 5-ти екземплярах.

Із Порядком представлення творів та оформлення документів на здобуття премії можна ознайомитися на офіційному сайті Комітету у розділі “Порядок висунення творів”, зокрема з додатками 1, 2, 3, 4, які можна роздрукувати.

Матеріали подаються до Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, вул. Прорізна, 2, кім.404. Телефони для довідок: 270-59-49, 278-11-93; e-mail: taras_kom@ukr.net.

Фото: day.kiev.ua